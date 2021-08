De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) estão hoje internadas 898 pessoas com covid-19, menos 21 em relação a quarta-feira, 196 das quais em cuidados intensivos, menos oito.

A área de Lisboa e Vale do Tejo com 947 casos e a região Norte com 866 têm 70,2% do total das novas infeções verificadas nas últimas 24 horas.

As 10 mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (3), na região Norte (2) na região Centro (3), no Algarve (1) e no Alentejo (1).

Relativamente às faixas etárias, o boletim revela que do total de mortes notificadas nas últimas 24 horas, sete tinham mais 80 anos, uma entre 70 e 79, uma entre 40 e 49 e uma entre 0 e 9 anos de idade.

