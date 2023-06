Em declarações por telefone à Lusa a partir de Viena, João Gomes Cravinho ressalvou que se trata de uma "recondução temporária", dada a impossibilidade de se identificar um sucessor para Stoltenberg, que cumpriu dois mandatos à frente da organização desde 2014.

"É uma recondução que Portugal apoia (...) Portugal fez parte do movimento, digamos, de criação de consenso em torno da recondução por mais um ano do secretário-geral, Jens Stoltenberg", declarou o chefe da diplomacia portuguesa, que hoje esteve na capital austríaca para um encontro bilateral com o seu homólogo, Alexander Schallenberg, e também com o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica, Rafael Grossi.

