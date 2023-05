"Manifestamos o apoio às prioridades da presidência espanhola", disse o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, que hoje esteve reunido em Lisboa com o seu homólogo espanhol, Fernando Grande-Marlaska.

Segundo José Luís Carneiro, Portugal manifestou apoio a Espanha para que possa ser concluído durante a presidência espanhola do Conselho da União Europeia o pacto para as migrações e na prevenção e combate ao cibercrime, à radicalização e ao recrutamento e ações terroristas.

"Concordância aos esforços do combate à criminalidade organizada, nomeadamente ao tráfico de droga e ao tráfico de seres humanos. Foi com satisfação que verificamos que há o objetivo de alargar esses esforços de cooperação de combate à criminalidade organizada aos países da América Latina com origem dos fluxos de tráfico de droga", disse.

José Luis Carneiro afirmou que foi também sublinhada "a importância de manter diálogo de cooperação e partilha de informação com países do norte de África e do Médio Oriente", além de Portugal ter manifestado apoio aos trabalhos que o Ministérios do Interior de Espanha se propõe fazer tendo em vista a futura adesão da Roménia e Bulgária ao Espaço Schengen.

O ministro disse ainda que a proteção civil foi "um dos temas centrais do diálogo" com o seu homólogo espanhol, tendo manifestado "gratidão à assistência mútua que Espanha tem dado a Portugal em momentos críticos durante o período dos incêndios florestais".

"Reiteramos a cooperação com Espanha para enfrentar esse desafio comum quer na mobilização de meios aéreos, humanos e de outros meios de combate aos incêndios florestais", precisou.

CMP // ZO

Lusa/fim