A segunda conferência da Frontex vai decorrer no Porto em 15 e 16 de novembro para, indicou o ministro, "partilhar as boas práticas no que respeita à regulação e segurança de fronteiras".

Na conferência serão abordados temas como "trabalhar com maior segurança na origem e no trânsito dos fluxos migratórios" e ainda a "prevenção de práticas de auxílio à imigração ilegal" e à criminalidade que lhe é conexa, indicou José Luís Carneiro em declarações aos jornalistas portugueses no final do Conselho de ministros da Justiça e Assuntos Internos da União Europeia (UE).

A primeira conferência da Frontex realizou-se em Amã, na Jordânia.

Na reunião do Conselho, referiu também, foi negociado com países da América Latina o reforço da cooperação policial e do combate à criminalidade organizada, com destaque para o tráfico de droga e de seres humanos.

A plataforma com a América Latina de reforço da cooperação policial será, em 2024, alargada ao Brasil, adiantou.

