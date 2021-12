"Hoje podemos, com alguma satisfação [...], dizer que superámos a meta dos 16% [de execução para o corrente ano]. No dia 28 [terça-feira], conseguimos atingir os 17% de execução face à meta de 2021", anunciou o secretário de Estado do Planeamento, Ricardo Pinheiro, numa conferência de imprensa 'online'.

Segundo os dados hoje apresentados, o Portugal 2020 alcançou, assim, 70% de execução, com 14.976 milhões de euros.

A execução de 2021 é a segunda melhor nos fundos comunitários em Portugal.

Com uma dotação global de cerca de 26.000 milhões de euros, o programa PT 2020 consiste num acordo de parceria entre Portugal e a Comissão Europeia, "no qual se estabelecem os princípios e as prioridades de programação para a política de desenvolvimento económico, social e territorial de Portugal, entre 2014 e 2020".

Os primeiros concursos do programa PT 2020 foram abertos em 2015.

