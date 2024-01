"Vamos também fazer uma campanha de comunicação, encontros para discutir os problemas dos recursos humanos no setor, o trabalho dos quarteirões, estamos a encontrar uma solução para dispersão dos fluxos e dar relevo a conteúdos que estão dentro desses quarteirões que já existem, como Bonfim, Foz, Bombarda", adiantou hoje à Lusa a vereadora do pelouro do Turismo e Internacionalização da Câmara do Porto, Catarina Cunha.

À margem da cerimónia de abertura do 'BOOST - Building Better Future', que decorre hoje na Casa da Música do Porto, a vereadora Catarina Cunha explicou que a Câmara do Porto ia aproveitar o evento para fazer a apresentação do mapa da visão para um turismo na cidade do Porto.

"Aproveitámos este evento no Porto, que apoiamos com muito gosto, com um tema muito relevante que é o futuro do turismo, a inovação e o propósito, e é exatamente aquilo que estamos a fazer em termos de gestão do turismo na cidade e, por isso, aproveitamos este momento para fazer a apresentação do mapa da visão para um turismo na cidade do Porto, em que revê aquilo que nós fizemos em setembro de 2022, que foi a apresentação de uma visão e agora queremos apresentar com toda a transparência as atividades que estamos a fazer" e que vão ao encontro dessa "estratégia que definimos".

Segundo Catarina Martins, há mais de 20 atividades ativas e a autarquia pretende mostrar e apelar a que toda a cidade participe.

"Podemos destacar todas as ações de qualificação, ou seja, o Confiança Porto é um selo de elevada relevância que alastramos além dos alojamentos turísticos também aos passeios turísticos pedestres e monitorizados, portanto queremos ter um selo de cidade que seja relevante e reconhecido", disse.

Catarina Cunha referiu, por exemplo, que a zona do Bonfim já não se pode dizer que não está na moda, porque é um "núcleo fervilhante e criativo", contudo é preciso dar visibilidade.

"Se falarmos com um qualquer internacional ele sabe tudo o que se lá passa, mas queremos dar visibilidade com os instrumentos que temos, com o Visit Porto, o cartão que permite circular pela cidade em transportes e estruturas culturais.

