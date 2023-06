As autarquias destacam a "experiência e conhecimento da organização de grandes eventos" e recordam que "foram, na última década, palco de eventos desportivos de projeção internacional".

A Red Bull Air Race (presenciada por mais de 850 mil espectadores), o Campeonato do Mundo de F1 em motonáutica, o Rali de Portugal (80 mil na superespecial), a 'final four' da Liga das Nações de futebol e a final da Liga dos Campeões são alguns dos eventos destacados.

"Os dois municípios dispõem de uma ampla oferta de programas de desenvolvimento desportivo, promovendo o desporto para todos e políticas de incentivo à prática desportiva, realizando também, regularmente, iniciativas desportivas que movem famílias em espaço público", adiantam em comunicado.

As autarquias referem que "valorizam o desporto de formação e investem na capacitação de crianças e jovens e na promoção da atividade física em todos os escalões etários" e, entre os dois, "apoiam mais de 20 mil atletas federados".

"O reconhecimento da importância da atividade física e do desporto são fatores determinantes para a construção de uma sociedade mais humana, inclusiva, moderna e sustentável, motivo pelo qual representam vetores estratégicos das políticas municipais que procuram acompanhar as tendências, antecipar expectativas e influenciar o estilo de vida saudável nas diversas gerações", acrescentam.

Os municípios defendem ainda que "o desporto promove os nobres valores da tolerância, do respeito pelo outro, valorizando a diferença, fomentando a igualdade de oportunidades, a inclusão e a partilha".

"A excelência desportiva constrói-se com bases sólidas e pilares sustentáveis. O desporto é desenvolvido em rede, fomentando a parceria com os agentes desportivos, a rede escolar, as juntas de freguesia e o movimento associativo, criando relações consistentes que conduzem a programas adaptados às necessidades das populações", adiantam.

No Porto e Gaia, acrescentam, "a coesão territorial, a inclusão, a educação para a cidadania e a criação de políticas de sustentabilidade estão intimamente ligadas com a promoção do desporto na sua mais ampla aceção. O associativismo desportivo é forte e preponderante, sendo um parceiro relevante que apoiam de forma permanente".

"Finalmente, dispõem de uma importante rede de equipamentos desportivos, nomeadamente pavilhões, piscinas, complexos desportivos, estádios, centros de alto rendimento, unidades de apoio ao alto rendimento nas escolas, ciclovias, parque urbanos e espaços verdes, campos de golfe, entre outras infraestruturas capazes de acolher competições e eventos desportivos", concluem.

A cidade eleita para Capital Mundial do Desporto em 2023 foi Konya, na Turquia, e em 2024 será Sofia, na Bulgária.

APS // AMG

Lusa/Fim