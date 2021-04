"Pensávamos que [o portal] pudesse estar já a funcionar, mas houve necessidade de readaptar a agenda de trabalho em função do que foi a alocação de recurso ao processo de vacinação em massa de docentes e não docentes", afirmou a ministra, que falava numa conferência de imprensa no Infarmed.

Marta Temido lembrou ainda que o portal do Serviço Nacional de Saúde, no espaço para a vacinação covid-19, "tem vindo a progredir", permitindo o uso de um simulador para os utentes verificarem se estão na lista das inscrições para cada uma das fases de vacinação.

Permite ainda a quem é seguido no setor privado inscrever-se para vacinação, através do médico que o segue.

A governante disse ainda que as funcionalidades desta ferramenta serão reforçadas, com a possibilidade de optar pela vacinação em local diferente do da residência.

