Os elementos do grupo Última Geração (Letzte Generation) usaram extintores de incêndio carregados de tinta para pulverizar as seis colunas do popular monumento de Berlim.

O grupo reivindica que a Alemanha deixe de usar combustíveis fósseis até 2030 e que adote medidas a curto prazo, como a imposição de um limite de velocidade de cem quilómetros por hora nas autoestradas, para reduzir as emissões mais rapidamente.

"O protesto é claro: é altura de uma mudança política", justificou o grupo, em comunicado. "Longe dos combustíveis fósseis e em direção à justiça", assinalou.

A polícia rodeou a área em volta da Porta de Brandemburgo e informou ter detido 14 pessoas ligadas ao Última Geração, grupo conhecido por ações de protesto nas quais os ativistas se colam às estradas, bloqueando o trânsito e dividindo a opinião pública alemã.

O autarca de Berlim, Kai Wegner, condenou a ação do grupo, considerando que extravasa os limites legítimos do protesto.

"Com esta ação, o grupo está não só a lesar a histórica Porta de Brandemburgo, mas também a livre expressão acerca de importantes assuntos do nosso tempo e do futuro", declarou, citado pela agência de notícias alemã DPA.

