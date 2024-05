Os sete corpos de supostos terroristas foram encontrados a menos de 5 quilómetros da comunidade, numa zona de produção agrícola, na sequência dos confrontos que começaram na madrugada de quarta-feira entre as forças governamentais (moçambicanas e ruandesas) e os grupos insurgentes na província.

"Estávamos todos em pânico, são 7 corpos de terroristas, todos perfurados por balas", disse uma fonte local a partir de Mbau.

Uma outra fonte de Mbau disse à Lusa que a comunidade acredita existirem outros corpos, sobretudo de terroristas, espalhados em zonas nos arredores da comunidade, tendo em conta a intensidade dos confrontos.

"Acredito que há ainda terroristas mortos. Eles estavam encurralados (durante os confrontos)", declarou a fonte.

Na quarta-feira, o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse que "dezenas de terroristas" foram abatidos na zona de Limala, ao lado de Mbau, nos confrontos em Mocímboa da Praia.

"A operação desta madrugada ainda esta a continuar, os terroristas estão a levar ´porrada`, dezenas e dezenas ficaram em terra e muito equipamento foi capturado", afirmou Nyusi.

Antes dos combatentes em Mocímboa da Praia, já se tinham verificado confrontos, entre segunda-feira e terça-feira, no distrito de Nangade, entre a força local -- uma milícia formada por veteranos da luta de libertação nacional -, e os rebeldes, prosseguiu o chefe de Estado moçambicano.

Cabo Delgado enfrenta desde outubro de 2017 uma rebelião armada com ataques reclamados por movimentos associados ao grupo extremista Estado Islâmico, combatida desde 2021 com o apoio dos militares do Ruanda e dos países da África austral, esta última em processo de retirada do terreno desde abril, a concluir até julho próximo.

