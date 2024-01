De acordo com um relatório divulgado hoje pela Agência Europeia do Ambiente, intitulado "Os custos para a saúde e para o ambiente da poluição industrial no ar na Europa", os custos da poluição no ar das "maiores centrais industriais é substancial", entre 268 mil milhões e 428 mil milhões de euros por ano.

A agência europeia analisou dez mil fábricas, que são as de maior dimensão na Europa, entre 2012 e 2021.

Só em 2021, a poluição do ar custou cerca de 2% do Produto Interno Bruto (PIB) e só 1% das indústrias que mais poluem -- muitas delas de conversão do carvão em eletricidade -- são responsáveis por "metade dos danos".

No entanto, os prejuízos ambientais e sanitários deste tipo de poluição diminuíram 33% entre 2012 e 2021 e 80% do total de reduções concentrou-se no setor energético.

Contudo, a agência diz que é preciso ir mais longe e que o Pacto 'Verde', apresentado pela Comissão Europeia para reduzir as emissões e concretizar a transição energética, pode ajudar a concretizá-lo.

