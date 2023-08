"A NATO foi informada do incidente", anunciaram as autoridades polacas num comunicado, explicando que a decisão foi tomada após uma reunião entre os altos comandantes do exército, divulgou a agência de notícias PAP.

"A travessia da fronteira ocorreu na região de Bialowieza a uma altitude muito baixa, o que dificultou a deteção pelos sistemas de radar", referiu o comunicado do ministério polaco, esclarecendo ainda que a Polónia tinha sido informada pela Bielorrússia de que iriam ocorrer manobras perto da fronteira.

De acordo com o comunicado, o ministro da Defesa polaco, Mariusz Blaszczak, ordenou o aumento da presença militar, mas também o reforço de equipamentos e recursos, incluindo vários helicópteros de combate.

Também hoje o vice-ministro da Defesa polaco, Wojciech Skurkiewicz, afirmou que a incursão dos helicópteros bielorrussos no espaço aéreo polaco foi "uma provocação dirigida à Polónia e ao flanco oriental da NATO".

Em declarações à rádio polaca, Skurkiewicz disse que o incidente criou "uma situação extremamente perigosa (...) que mostra como é o vizinho do outro lado da fronteira".

"Se situações como esta acontecerem novamente e se forem agravadas, as nossas ações serão proporcionais às ameaças potenciais", acrescentou o vice-ministro polaco.

Na terça-feira, as autoridades polacas disseram que convocaram o principal diplomata da Bielorrússia em Varsóvia para manifestar o seu protesto face à situação.

Já o Ministério da Defesa da Bielorrússia negou os factos e classificou as queixas da Polónia como "exageradas", encarando as denúncias polacas como uma desculpa "para justificar o aumento das forças" militares na fronteira.

Nesse sentido, Minsk repreendeu Varsóvia pelas mudanças na sua história em relação ao incidente e questionou a versão sobre os radares não captarem a presença dos helicópteros porque estes estarem a voar muito baixo.

Residentes polacos relataram ter avistado na terça-feira, numa área perto da fronteira com a Bielorrússia, helicópteros com as insígnias bielorrussas, tendo alguns publicado nas redes sociais fotos das aeronaves.

Fontes militares da Polónia inicialmente negaram que tivessem cruzado o espaço aéreo polaco, segundo a Associated Press (AP).

Mas, posteriormente, o Ministério da Defesa reconheceu que "houve uma violação do espaço aéreo polaco por dois helicópteros bielorrussos que realizavam treino perto da fronteira".

Desde a chegada do grupo de mercenários Wagner à Bielorrússia - como parte de um acordo com o Presidente russo, Vladimir Putin, para evitar julgamentos pela tentativa fracassada de rebelião em meados de junho na Rússia -, a Polónia tem vindo a alertar sobre os perigos que enfrenta devido à presença de milhares de mercenários perto da sua fronteira.

As queixas da Polónia relativamente à insegurança na fronteira que partilha com a Bielorrússia têm sido recorrentes nos últimos anos.

Varsóvia também acusa Minsk de usar milhares de migrantes para aumentar as tensões na área, em retaliação às sanções da União Europeia (UE) pela violência política desencadeada após as eleições de 2020, nas quais o Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, revalidou o seu mandato pela sexta vez.

