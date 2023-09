Depois de um primeiro tempo sem golos, um penálti convertido com sucesso pelo ponta-de-lança do FC Barcelona, aos 73, abriu a contagem em Varsóvia, com o 'matador' polaco a repetir a 'dose', aos 83, após assistência de Swiderski, e a colocar a Polónia no terceiro lugar do grupo E, atrás da República Checa e da Albânia, que empataram a uma bola, e à frente da Moldávia e das Ilhas Faroé.

Já a França continua imparável e venceu em casa a República da Irlanda, por 2-0, com Tchouameni a inaugurar o marcador aos 19 minutos, após passe de Mbappé, e Marcus Thuram a fazer o segundo aos 48, liderando a grande distância o agrupamento B, com 15 pontos, fruto de cinco vitórias em cinco partidas.

No segundo posto deste grupo estão os Países Baixos, que bateram a Grécia - com o ex-Benfica Vlachodimos a titular na baliza -, por 3-0, resultado construído ainda antes do intervalo, graças aos golos de Marten De Run (17), Gakpo (31) e Weghorst (39), com Denzel Dumfries (Inter Milão) em destaque ao participar nos três golos dos neerlandeses.

Por seu turno, a Dinamarca conseguiu a maior goleada de hoje, batendo San Marino, por 4-0, com o reforço 'leonino' Morten Hjulmand a ser lançado em jogo aos 58 minutos e a ver um golo anulado aos 79 por fora de jogo. Os golos ficaram a cargo de Hojbjerg (26), Maehle (28), Wind (40) e Poulsen (90+3).

Os nórdicos (10 pontos) ocupam o segundo lugar do grupo H, atrás da Finlândia (12 pontos), que ganhou na deslocação ao Cazaquistão, com um golo solitário de Antman aos 78.

A Eslovénia, que venceu a Irlanda do Norte (4-2), é a terceira classificada neste agrupamento, com os mesmos 10 pontos da Dinamarca.

Nos outros jogos do dia, Lituânia e Montenegro empataram a dois golos, e a Hungria ganhou na deslocação à Sérvia, por 2-1, liderando o grupo G (10 pontos), com Sérvia (7) e Montenegro (5) nas posições seguintes.

DN // AJO

Lusa/fim