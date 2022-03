Um número recorde foi registado no sábado, quando 129 mil pessoas passaram a fronteira da Ucrânia para a Polónia em 24 horas, avançou a agência numa mensagem divulgada na rede social Twitter.

De acordo com a mesma fonte, na madrugada de hoje, ou seja, entre as 00:00 e as 07:00, o número de refugiados registados alcançou as 40 mil pessoas.

O país, que alberga uma população de cerca de 38 milhões de pessoas, é o que está a receber maior número de refugiados entre os vizinhos da Ucrânia, embora alguns dos que entraram na Polónia continuem a sua viagem para outros países.

Segundo anunciou hoje a ONU, o número de pessoas que fugiram do conflito na Ucrânia já ultrapassou os 1,5 milhões, tornando esta a crise de refugiados "de crescimento mais rápido" na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

"Mais de 1,5 milhões de refugiados da Ucrânia saíram para os países vizinhos em 10 dias. Esta é a crise de refugiados de crescimento mais rápido na Europa desde a Segunda Guerra Mundial", escreveu o alto-comissário da ONU para os Refugiados, Filippo Grandi, numa publicação feita na rede social Twitter e citada pela agência de notícias francesa AFP.

A Rússia lançou, na madrugada de 24 de fevereiro, uma ofensiva militar à Ucrânia e as autoridades de Kiev contabilizaram, até ao momento, mais de 2.000 civis mortos, incluindo crianças. Segundo a ONU, os ataques já provocaram mais de 1,2 milhões de refugiados.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas para isolar ainda mais Moscovo.

