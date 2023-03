No âmbito do projeto denominado EuroAGE2, o Politécnico da Guarda também desenvolveu jogos digitais interativos para promover a autonomia dos idosos.

"O objetivo é retardar o declínio funcional e prolongar a autonomia da pessoa idosa através de jogos digitais interativos que foram instalados em centros de dia e residências sénior da Guarda, de Castelo Branco e de Cáceres", revelou o Politécnico à agência Lusa.

De acordo com Carolina Vila-Chã, docente responsável pela equipa do EuroAGE2 no IPG, Portugal "é um dos países mais envelhecidos do mundo e essa tendência demográfica afeta sobretudo as regiões do Interior", e a instituição tem criado iniciativas para promover o envelhecimento ativo e melhorar a qualidade de vida das pessoas".

"Neste projeto, desenvolvemos vários jogos digitais que ajudam a estimular as capacidades física e cognitiva da pessoa idosa, nomeadamente através da superação de desafios de estratégia, motricidade, organização, memória, agilidade e tempo de reação", explicou.

O IPG adiantou que "saber gerir o dinheiro, fazer compras, arrumar a dispensa, fazer as lides da casa, montar puzzles e desenvolver capacidades físicas através de jogos interativos são alguns desafios dos jogos desenhados pela equipa do projeto".

"A ideia é reproduzir pequenas tarefas do dia a dia de forma a manter a mente e o corpo ativos", afirmou Carolina Vila-Chã.

O projeto prevê, ainda, o uso de robôs que irão incentivar a atividade física ao sugerir exercícios, ao mesmo tempo que recordarão tarefas diárias, como refeições ou a toma de medicamentos.

A iniciativa insere-se na segunda fase do EuroAGE, um projeto que promove o envelhecimento ativo em Portugal e em Espanha e que está a ser desenvolvido em parceria com o Instituto Politécnico de Castelo Branco, a Universidade de Extremadura e o Centro de Cirurgia Minimamente Invasiva Jesus Usón (Espanha).

A segunda fase do EuroAGE é financiada em cerca de 350 mil euros pelo Programa INTERREG VA Espanha-Portugal (POCTEP).

"Este é um exemplo do empenho do Politécnico da Guarda em colaborar com centros de dia, lares, IPSS [Instituições Particulares de Solidariedade Social], empresas e instituições de ensino superior na promoção da autonomia da pessoa idosa", afirmou Joaquim Brigas, presidente do IPG.

O responsável lembrou que "o trabalho científico e o conhecimento que os docentes e investigadores do IPG têm vindo a produzir nesta matéria contribuem para a instalação da sede da região Centro do Observatório do Envelhecimento no Instituto".

