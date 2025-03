Polícia turca usa balas de borracha e gás lacrimogéneo contra apoiantes de opositor preso

Istambul, Turquia, 20 mar 2025 (Lusa) - A polícia turca usou hoje balas de borracha e gás lacrimogéneo contra uma manifestação convocada pelo Partido Republicano do Povo (CHP), do presidente da câmara de Istambul e opositor do Governo, que foi preso na quarta-feira.