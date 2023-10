"Estamos felizes com os partidos políticos e com os militantes dos partidos políticos", porque têm agido de forma a que "não haja violência nesta campanha", afirmou o comandante-geral da PRM, Bernardino Rafael.

Rafael falava durante um encontro com agentes da corporação, na província do Niassa, norte do país.

O comandante-geral da PRM exortou os agentes da polícia a continuarem comprometidos com a garantia da ordem e segurança, atuando com imparcialidade e isenção.

"Nós estamos para servir fielmente todos os partidos, sem escolher [preferências partidárias]. Vamos acompanhar [o processo eleitoral] para proteger o nosso povo", enfatizou Bernardino Rafael.

Mais de 11.500 candidatos de 11 partidos políticos, três coligações de partidos e oito grupos de cidadãos estão envolvidos na campanha eleitoral para as sextas autárquicas moçambicanas de 11 de outubro.

Cerca de 8,7 milhões de eleitores moçambicanos estão inscritos, abaixo da projeção inicial, de 9,8 milhões de votantes, segundo dados anteriores da Comissão Nacional de Eleições.

Os eleitores moçambicanos vão escolher 65 novos autarcas em 11 de outubro, incluindo em 12 novas autarquias, que se juntam a 53 já existentes.

Nas eleições autárquicas de 2018, a Frelimo venceu em 44 das 53 autarquias e a oposição em apenas nove - a Renamo em oito e o MDM em uma.

PMA // MLL

Lusa/Fim