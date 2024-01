"A polícia foi chamada para atender, desde outubro, depois das eleições, 401 manifestações que garantimos e protegemos e, dessas, 30 foram muito violentas", disse Bernardino Rafael, durante uma conferência de imprensa de balanço da época das festas em Ressano Garcia, na província de Maputo.

O comandante-geral da Polícia da República de Moçambique (PRM) apelou para que as autoridades encontrem um "campo de diálogo" para resolver "todos os conflitos eleitorais de forma harmoniosa".

Bernardino Rafael fez também menção às eleições gerais que se aproximam, desafiando a corporação a garantir que o escrutínio decorra "sem alteração da ordem e segurança pública".

"É um grande desafio que temos, avaliando pelas emoções políticas que vivenciamos agora nas eleições autárquicas", referiu o responsável.

As sextas eleições autárquicas, nas quais a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, no poder) foi declarada vencedora em 60 autarquias de um total 65, foram fortemente contestadas pela oposição, que não reconheceu os resultados oficiais, e pela sociedade civil.

Desde o anúncio de resultados pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), maior partido da oposição, conduziu mais de 50 marchas de contestação, com registo de alguns episódios que culminaram em escaramuças entre os simpatizantes do partido e as forças policiais, tendo algumas pessoas chegado a ser detidas e outras feridas.

A Renamo reclama vitória nas maiores cidades do país, incluindo Maputo, com base na contagem paralela através das atas e editais originais, mas foi declarada vencedora em apenas quatro municípios, metade dos que tinha anteriormente, enquanto o Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceira força política parlamentar, manteve o município da Beira.

As eleições para escolher o próximo Presidente da República, parlamento e lideranças provinciais estão marcadas para 09 de outubro deste ano.

