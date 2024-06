A polícia, que se encontrava em grande número nas ruas do centro da capital, utilizou gás lacrimogéneo e disparou balas de borrcha contra grupos dispersos de dezenas de manifestantes, dois dias depois de se terem registado 22 mortos numa manifestação em Nairóbi, segundo o organismo queniano de proteção dos direitos humanos.

Hoje, a polícia queniana bloqueou todas as estradas que levam à sede da Presidência, antecipando novos protestos contra o aumento de impostos.

Os manifestantes tinham prometido marchar para expressar a sua insatisfação com o atual Governo do Presidente, William Ruto.

De acordo com a agência de notícias EFE, foram colocadas estacas de bloqueio e sinais de aviso em cinco autoestradas e estradas adjacentes, vigiadas pela polícia de choque, para que os automobilistas sejam desviados para rotas alternativas.

A polícia também montou patrulhas no centro de Nairóbi e nas principais estradas que levam à capital, onde estão localizados o Parlamento, os ministérios do Governo e muitas empresas.

O destacamento foi feito depois de Ruto ter afirmado, na quarta-feira, que se recusou a assinar o controverso projeto de lei sobre o aumento de impostos que provocou protestos na passada terça-feira, que levaram à invasão do parlamento por manifestantes.

"Eu cederei. Não assinarei a Lei das Finanças 2024. Será completamente retirada", disse o chefe de Estado numa conferência de imprensa na State House.

O projeto de lei não poderá assim entrar em vigor depois de a Assembleia Nacional (câmara baixa do parlamento), onde a coligação governamental tem a maioria, o ter aprovado na terça-feira com 195 votos a favor e 106 contra.

Na terça-feira, o Governo ordenou a mobilização do exército para ajudar a polícia a fazer face à "emergência de segurança" causada pelos protestos.

O que começou nesse dia como um protesto pacífico de milhares de jovens contra o aumento dos impostos na capital do Quénia - e noutras cidades de pelo menos 35 dos 47 condados do país - transformou-se numa batalha campal entre as forças de segurança e os manifestantes.

Com o controverso projeto de lei, o Governo pretendia arrecadar 2,53 mil milhões de euros em impostos adicionais para reduzir o défice orçamental e o endividamento do Estado.

No entanto, os manifestantes antigovernamentais argumentam que tais medidas fiscais empurram a população para a pobreza, num país onde os elevados salários dos funcionários públicos e a corrupção política são generalizados.

Para o Governo, estas medidas fiscais eram necessárias para restaurar a margem de manobra do país, fortemente endividado, com a dívida pública a representar cerca de 70% do Produto Interno Bruto, e para financiar o seu ambicioso orçamento para 2024-25, com uma despesa recorde de 4.000 mil milhões de xelins (29 mil milhões de euros).

O Quénia, uma das economias de crescimento mais rápido da África Oriental, registou uma inflação homóloga de 5,1% em maio, com os preços dos alimentos e dos combustíveis a aumentarem 6,2% e 7,8%, respetivamente, segundo o Banco Central.

Um terço dos cerca de 51,5 milhões de habitantes do país vive abaixo do limiar de pobreza. O projeto de orçamento está atualmente a ser debatido no parlamento, com vista a uma votação final antes de 30 de junho.

MAV // JMC

Lusa/Fim