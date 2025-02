O reforço representa "mais uma etapa no processo de crescimento e transformação da Polícia Nacional, com foco na valorização do capital humano", referiu o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, no Centro Nacional de Formação, na Praia.

O governante apontou como prioridade a formação contínua e a especialização permanente do efetivo policial, no sentido de renovar a corporação, acompanhando "as exigências" da sociedade.

Os novos agentes, que hoje receberam os diplomas, vão integrar de imediato o corpo policial no terreno.

Entre os três melhores formandos do 13.º curso, hoje homenageados, estiveram duas mulheres.

Em 2024, foram incorporados 49 novos agentes, 25 mulheres e 24 homens, após o 12.º curso de formação de agentes da segunda classe.

