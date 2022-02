Juma Dauto afirmou que os detidos são dois agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic), dois do Serviço Nacional de Salvação Pública (Sensap, bombeiros) e um do Serviço Nacional de Migração (Senami).

Dauto avançou que alguns dos agentes violaram a vítima e outros auxiliaram na preparação e consumação do ato.

"A violação deu-se no mês passado, mas só agora é que a polícia teve conhecimento através de meios de comunicação social, tendo procurado a vítima para declarações", explicou o porta-voz.

As diligências "culminaram com a detenção dos suspeitos", acrescentou.

A vítima foi levada pelos suspeitos de uma residência onde participava numa festa para a casa de um deles, onde aconteceu a violação.

"A polícia não pode compactuar com este tipo de comportamentos, principalmente quando são praticados por agentes de autoridade, que devem ser exemplo", concluiu Juma Dauto.

