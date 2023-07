A TVM avança que o caso deu-se no domingo, no distrito de Mogovolas, quando a população se juntou para assistir a uma prova de corrida de motorizadas, que ia ser promovida para a celebração dos 75 anos da criação da vila-sede do distrito.

Um porta-voz da corporação disse ao canal que um agente viu-se obrigado a disparar para dispersar uma multidão que se concentrou em frente ao comando da polícia em Mogolas, para exigir a devolução de motas que foram apreendidas pelas autoridades.

"Parte dos motociclistas amotinaram-se no comando do distrito com a intenção de invadir o comando" e entre eles havia "indivíduos de má-fé, que iam com a intenção de criar tumultos e não de recuperar as motas", afirmou o porta-voz.

Os tiros que atingiram as vítimas deveram-se "a um erro de procedimento" do agente e o caso está a ser averiguado pelas autoridades, acrescentou.

As motas que iam participaram na corrida, entretanto cancelada, são usadas como táxi, sendo um dos principais meios de transporte de passageiros em alguns distritos do norte de Moçambique.

A polícia moçambicana é frequentemente acusada de uso excessivo e injustificado da força contra civis e suspeitos de crime.

PMA // VM

Lusa/Fim