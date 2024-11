"Urge dizer basta às manifestações violentas com tendência de sabotagem de grandes empreendimentos que o país conquistou durante a independência e que são a esperança da geração vindoura", declarou o comandante da Polícia da República de Moçambique (PRM), Bernardino Rafael, em conferência de imprensa, em Maputo.

O candidato presidencial Venâncio Mondlane apelou segunda-feira a um novo período de manifestações nacionais em Moçambique, durante três dias, a partir de quarta-feira, em todas as capitais provinciais, contestando o processo eleitoral em que, segundo os resultados oficiais, saiu derrotado.

"Vamos nos manifestar nas fronteiras, nos portos e nas capitais provinciais. Todas as 11 capitais provinciais (...) Vamos paralisar todas as atividades para que percebam que o povo está cansado", apelou Venâncio Mondlane, numa transmissão em direto na sua conta oficial na rede social Facebook, sobre a "quarta etapa" de contestação ao processo das eleições gerais de 09 de outubro, a qual, afirmou, terá "várias fases" - a anunciar posteriormente -, e que, disse, é também contra os "raptos e sequestros" e "contra o assassinato do povo".

Em declarações aos jornalistas, o comandante da PRM insistiu no "basta às manifestações violentas", referindo que os protestos anteriores, de sete dias, culminaram com 46 manifestações que "afetaram gravemente a economia", incluindo vandalizações de estabelecimentos comerciais e estatais e postos policiais.

"Em nenhum país do mundo se permite um cidadão dizer que quer golpear, nenhum país do mundo, mesmo na democracia mais antiga da Grécia, não há isso. Como é que um cidadão chega a ameaçar? Como é que se pode permitir isso? Ou é desconhecimento ou é excesso de emoção ou não percebe a convivência social", apontou Bernardino Rafael, em acusações a Venâncio Mondlane, referindo que as marchas por si convocadas são "subversivas".

"Com intenção clara de alterar a ordem constitucional moçambicana democraticamente instituído. Esta tendência de alterar da ordem e segurança pública com tendência clara de afetar a Constituição constitui uma violação flagrante da lei mãe que norteia a convivência social democrática no nosso país", acusou o comandante.

Na mesma comunicação, Bernardino Rafael pediu aos moçambicanos para quarta-feira irem para os seus locais de trabalho, assegurando que a polícia moçambicana vai garantir a segurança e tranquilidade pública.

"Estas manifestações deixaram de ser violentas, passaram a ser subversivas, com tendências claras de terrorismo urbano, afetando os setores chaves da economia quando se declara atacar linhas férreas, fronteiras, grandes supermercados, interromper corredores do nosso país", apontou, insistindo que se trata de terrorismo urbano.

"Porque há violação clara da Constituição da República, uma afronta total do que norteia a convivência social e alteração da ordem gravosa, urge a necessidade de dizer basta às manifestações", concluiu o comandante da PRM, apelando igualmente à "paz e harmonia" no país.

Mondlane tinha antes convocado paralisações nos dias 21, 24 e 25 de outubro, que se seguiram outras de sete dias, desde 31 de outubro, com protestos nacionais e uma manifestação concentrada em Maputo, a 07 de novembro, que provocou o caos na capital, com diversas barricadas, pneus em chamas e disparos de tiros e gás lacrimogéneo pela polícia, durante todo o dia.

PYME (PVJ)// ANP

Lusa/Fim