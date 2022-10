Trata-se de um homem de 55 anos que foi detido em flagrante quando as tentava vender no posto administrativo de Mukumbura, distrito de Mágoe, região que faz fronteira com o Zimbábue, disse Celina Roque, porta-voz do Sernic em Tete.

Segundo Celina Roque, o homem foi detido após uma denúncia feita à Administração Nacional das Áreas de Conservação (ANAC) que, por sua vez, informou a polícia.

"Os quatro animais foram abatidos no Parque Nacional de Mágoe, um dos quais era ainda uma cria", referiu a porta-voz do Sernic.

O homem, que carregava um total de 94 quilos de marfim, pretendia vender cada por 3.000 meticais (48 euros).

A caça furtiva em Moçambique tem sido uma grave ameaça à vida selvagem no país, mas dados oficiais mostram uma grande melhoria na conservação do elefante.

As autoridades estimam que Moçambique perdia cerca de 1.200 elefantes por ano, entre 2010 e 2014.

No ano de 2015 o número baixou para 127, em 2018 ficou nos 27 e em 2019 foram abatidos 26 animais, segundo a ANAC.

O recuo da caça ilegal é atribuída ao reforço de vigilância aérea e em terra com o envolvimento das autoridades dos países vizinhos.

No censo de elefantes de 2018, foi calculada para Moçambique uma população total de 9.122 animais.

LYN // JH

Lusa/Fim