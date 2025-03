"A polícia prontamente se fez aos locais de focos de perturbação onde foi possível a reposição da ordem pública. Em consequência dessas ações foram detidos 10 indivíduos a nível da cidade de Nampula e quatro no posto administrativo de Namialo em Meconta, os mesmos que se fazem aos estabelecimentos comerciais, aproveitando-se dos atos de manifestações para saquear diversos bens", disse a porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM), em Nampula.

Segundo Rosa Chaúque, os "focos de perturbação da ordem pública" foram registados na manhã de quinta-feira nos distritos de Nampula e Meconta, com os populares, identificados pela polícia como apoiantes de Venâncio Mondlane, a saquear estabelecimentos comerciais, além de colocar barricadas em várias vias, condicionando a circulação de bens e pessoas.

Moçambique vive desde outubro um clima de forte agitação social, com manifestações e paralisações convocadas por Mondlane, que rejeita os resultados eleitorais de 09 de outubro, que deram vitória a Daniel Chapo.

Atualmente, os protestos, agora em pequena escala, têm estado a ocorrer em diferentes pontos do país e, além da contestação aos resultados, os populares queixam-se do aumento do custo de vida e de outros problemas sociais.

Desde outubro, pelo menos 353 pessoas morreram, incluindo cerca de duas dezenas de menores, de acordo com a Plataforma Decide.

O Governo moçambicano confirmou pelo menos 80 óbitos, além da destruição de 1.677 estabelecimentos comerciais, 177 escolas e 23 unidades sanitárias durante as manifestações.

