Polícia moçambicana desmente ter matado quatro pessoas

A Polícia da República de Moçambique (PRM) rejeitou as acusações de ter matado quatro cidadãos imputadas por Samora Machel Júnior, filho do primeiro Presidente moçambicano, Samora Machel, numa carta em que condena "atos antipatrióticos" da Frelimo, partido no poder.