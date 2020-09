O ataque no centro de Moçambique que visou cinco veículos, quatro autocarros e uma carrinha ligeira de passageiros, pelas 07:20 (06:20 de Lisboa), ocorreu no povoado de Mucombezi, entre os distritos de Nhamatanda e Gorongosa (Sofala), disse à Lusa, Daniel Macuacua, porta-voz da corporação.

Os atacantes posicionados junto à via, prosseguiu, dispararam uma rajada de tiros de armas do tipo AKM contra as viaturas, matando no local um passageiro e ferindo outro nove.