Polícia Judiciária faz buscas domiciliárias e a laboratórios clínicos no Algarve e no Porto

A Polícia Judiciária realizou hoje uma dezena buscas domiciliárias e a laboratórios de análises clínicas no Algarve e no Porto, numa investigação que começou com uma viagem para o estrangeiro de um futebolista profissional, alegadamente infetado com covid-19.