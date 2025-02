Segundo noticia a agência Europa Press, a vigília foi organizada pelo partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) na praça Königsplatz, no centro da cidade de Munique, contando com a presença de cerca de 70 pessoas, de acordo com estimativas da polícia.

No mesmo local e à mesma hora, um grupo de cerca de 600 antifascistas organizou uma contramanifestação para contestar a vigília, acusando os manifestantes de aproveitamento político da tragédia.

Cerca de 40 manifestantes formaram uma corrente humana para impedir os apoiantes do AfD de depositarem flores no local do ataque, segundo relatou a polícia.

Um ataque com um carro na quinta-feira na cidade de Munique provocou, pelo menos, duas mortes, e cerca de 40 feridos.

As vítimas mortais são uma menina de dois anos e a mãe de 37.

O acidente aconteceu numa praça perto do centro de Munique, quando um homem conduziu um carro contra um grupo de pessoas que estavam numa manifestação sindical, num ato que, segundo o governador da Baviera, Markus Söder, parece ter sido um ataque planeado.

