Daniel Abed Khalife esteve em fuga durante quatro dias até uma busca intensiva o ter conseguido apanhar em Chiswick, na zona oeste de Londres.

Khalife escapou da prisão de Wandsworth, na quarta-feira, debaixo de um camião de entrega de alimentos. A fuga desencadeou uma onda de críticas, com os opositores políticos a acusarem de incompetência o partido conservador, no poder.

Khalife, de 21 anos, é acusado de colocar bombas falsas numa base militar e de violar a Lei dos Segredos Oficiais britânica ao recolher informações "que poderiam ser úteis a um inimigo".

Foi dispensado do exército britânico após a sua detenção no início deste ano e tinha negado as acusações. O seu julgamento está marcado para novembro.

A polícia antiterrorista de Londres ofereceu uma recompensa de 20.000 libras (cerca de 23 mil euros) por informações que levassem à sua detenção.

