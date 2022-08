"O terrorista está nas nossas mãos", disse o porta-voz da polícia, Eli Levy, à rádio pública israelita Kan.

A seguir ao ataque, as forças de segurança israelita tinham invadido o bairro vizinho de Silwan, um bairro palestiniano, perseguindo o suspeito do ataque.

Após uma intensa operação policial na área, o suspeito do ataque entregou-se às autoridades e a alegada arma do crime foi apreendida, confirmou Levy.

Duas das vítimas estão em estado grave, incluindo uma mulher grávida com lesões abdominais e um homem com ferimentos de bala na cabeça e pescoço, de acordo com os hospitais israelitas que receberam os feridos.

O tiroteio ocorreu enquanto o autocarro esperava num estacionamento perto do Muro das Lamentações, considerado o local mais sagrado onde os judeus podem rezar.

Zaki Heller, porta-voz do Magen David Adom, o equivalente israelita da Cruz Vermelha, disse que todos os feridos, uma mulher e seis homens, estavam conscientes quando os socorristas chegaram ao local do ataque, junto ao Túmulo de David.

As autoridades israelitas descreveram o ataque como um "ataque terrorista" cometido por palestinianos, enquanto o grupo islâmico Hamas celebrou o tiroteio como um "ato heróico de resistência".

O incidente acontece uma semana depois de Israel e a Jihad Islâmica Palestiniana (JIP) terem acordado um cessar-fogo, para colocar fim a uma escalada de violência de três dias, que deixou pelo menos 44 palestinianos mortos, incluindo 15 crianças, e mais de 360 feridos.

O acordo de cessar-fogo, mediado pelo Egito, foi antecedido e seguido pelo lançamento de uma série final de projéteis de artilharia a partir de ambos os lados beligerantes na Faixa de Gaza.

Durante os últimos três dias de hostilidades, a Jihad Islâmica disparou mais de 930 'rockets' de Gaza para Israel, segundo estimativas do exército israelita, a grande maioria dos quais caiu em áreas despovoadas ou foi intercetada pelo sistema de defesa aérea israelita, segundo a mesma fonte.

Os bombardeamentos israelitas, em contrapartida, atingiram mais de 160 alvos, alegadamente pertencentes ao JIP. Estas incluíam instalações de fabrico e armazenamento de armas, locais de lançamento de foguetes e uma rede de túneis alegadamente utilizados pelo grupo, considerado "terrorista" por Israel, pelos Estados Unidos da América e pela União Europeia.

De acordo com Mohamad al-Hindi, que dirige o departamento político da Jihad Islâmica em Gaza, as condições do acordo de cessar-fogo incluem o abrandamento do bloqueio israelita a Gaza, a entrada de combustível para a reativação da central elétrica e a libertação de Bassem Saadi, um líder superior do grupo, detido por Israel no início do mês.

