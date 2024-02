Segundo a mesma fonte, o suspeito "sofre claramente de problemas psiquiátricos".

O agressor, de nacionalidade maliana, que "reside legalmente em Itália desde 2016, com uma autorização perfeitamente válida emitida em 2019", como atestam os documentos na sua posse, declarou "espontaneamente" que sofria de "problemas psiquiátricos" e foram encontrados "medicamentos" com ele, acrescentou o responsável da polícia Laurent Nunez durante uma conferência de imprensa na Gare de Lyon, uma das principais estações da capital francesa.

O agressor atacou três pessoas que estavam na estação, "com uma faca e um martelo", deixando uma em estado grave, entretanto em situação estável, mas com prognóstico ainda reservado quanto ao risco de vida, disse Laurent Nunez.

Duas outras pessoas sofreram ferimentos ligeiros e uma quarta encontra-se em estado de choque.

"As investigações sobre o seu número de telefone, o seu percurso em Itália e as suas declarações na audiência" permitirão confirmar se "o motivo terrorista pode ser excluído", concluiu o comissário da polícia, apelando à "prudência" quanto às motivações do agressor.

De acordo com o Ministério Público de Paris, foi aberto um inquérito por tentativa de homicídio. A Procuradoria Nacional Anti-Terrorismo declarou estar a acompanhar o caso.

