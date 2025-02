"Temos já um plano e é necessário proceder ao recrutamento de novos agentes este ano. Da parte do Governo, através do Ministério do Interior, existe um compromisso para avançar com este recrutamento. Espero que se concretize", afirmou o comandante-geral da PNTL, superintendente Henrique da Costa, em declarações aos jornalistas no comando-geral, em Díli.

O responsável explicou que o recrutamento vai permitir aumentar o atual número de agentes da PNTL e melhorar a qualidade do atendimento à população, sublinhando que os recursos humanos da polícia são insuficientes.

"Atualmente, contamos com um total de 4.004 agentes", detalhou.

Segundo Henrique da Costa, o Governo precisa urgentemente de reforçar os efetivos, uma vez que parte do contingente está destacado para o serviço de fronteiras, outra parte integra equipas de segurança pessoal de entidades governamentais, alguns agentes estão em formação no estrangeiro e outros encontram-se em processo de reforma.

"Este ano, propomos que seja realizado um recrutamento, para trazer novas energias à polícia e garantir a continuidade do serviço", acrescentou.

O comandante da PNTL reconheceu também que alguns agentes já não têm a mesma capacidade física de antes, devido à idade avançada, o que limita a sua capacidade de combater a criminalidade no terreno.

DPYF/MSE // CAD

Lusa/Fim