As razões dadas pela polícia, disse o deputado, predem-se com medidas de prevenção da pandemia da covid-19, num território que não regista qualquer caso local de covid-19 há mais de 400 dias, que tem bares, discotecas, restaurantes, cinemas, casinos e hotéis abertos e que tem estado a apostar na revitalização do turismo e na organização de eventos desportivos.

Desde que diagnosticou o primeiro caso de covid-19, no final de janeiro de 2020, contabilizou até agora 51 casos, não tendo registado nenhuma morte devido à doença.

"Se forem excluídos fatores políticos, é um duplo padrão e totalmente irrazoável", afirmou Ng Kuok Cheong, que é também um dos organizadores da vigília de 04 de junho.

"A polícia decidiu finalmente não permitir o comício porque o tema do comício ofenderia o Governo ou a autoridade pública, e o por ser um obstáculo à saúde pública", explicou o deputado, considerando que "é evidente que existem considerações políticas na decisão".

Os organizadores vão apresentar, o mais breve possível, recurso será ao Tribunal de Última Instância, disse, frisando que "a decisão da polícia é absolutamente irracional".

No ano passado, em Macau, as autoridades proibiram, pela primeira vez em 30 anos, a realização do evento no espaço público, uma decisão então justificada também com os esforços de prevenção da covid-19.

Na noite de 04 de junho, as autoridades de Macau montaram uma operação e acabaram por deter duas estudantes e filhas do deputado pró-democracia Au Kam San, com os agentes a apreenderem duas velas e um livro sobre Tiananmen.

Hong Kong e Macau foram as últimas parcelas do território da China sob administração estrangeira.

No dia 27 de abril de 2021, Hong Kong proibiu a utilização do espaço onde habitualmente se realiza a vigília em memória do massacre de Tiananmen devido às medidas de prevenção da pandemia da covid-19, noticiou a emissora pública local RTHK.

De acordo com a estação, que citou um porta-voz do Departamento de Lazer e Serviços Culturais do território, já foi comunicado aos organizadores que a realização da vigília de 04 de junho, data em que se assinalam os protestos em Tiananmen, em 1989, não será permitida em Victoria Park, "tendo em conta a última situação do coronavírus".

A transferência da administração de Macau ocorreu no final de 1999, pouco mais de dois anos depois de a China ter recuperado a soberania sobre Hong Kong.

Em ambos os casos, Pequim aplicou o princípio "Um País, Dois Sistemas", que permitiu a Hong Kong e Macau manterem o sistema capitalista e o modo de vida, incluindo direitos e liberdades de que gozavam as respetivas populações.

As duas regiões têm autonomia em todas as áreas, exceto na diplomacia e na defesa.

