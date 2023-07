Num comunicado, a Polícia Nacional (PN) avançou que realizou no último sábado mais uma Operação Especial de Prevenção Criminal, em vários bairros da cidade da Praia, tendo abordado e revistado mais de 2.000 pessoas, de entre as quais onze ficaram detidas.

Dois detidos, quatro foram em flagrante delito por posse de armas brancas e de fogo e munições, quatro em cumprimento de mandados de detenção fora de flagrante delito e três para identificação.

Ainda no âmbito da operação, foram apreendidos vários objetos, entre eles duas pistolas, tacos de basebol, munições, gorros, lanternas, chaves, computadores, passaportes, telemóveis e doses de canábis e haxixe.

Ainda segundo a PN, nesta operação, que contou com um contingente policial de 120 agentes, foram fiscalizadas 109 viaturas, das quais quatro foram apreendidas por falta de documentação legal para circulação.

A PN avançou igualmente que realizou no fim de semana uma operação denominada de "Verão Seguro" na ilha de São Vicente e fez cinco detenções, de cinco indivíduos (quatro maiores e um menor de 14 anos).

"Dos cinco indivíduos, todos do sexo masculino e naturais de São Vicente, dois deles foram detidos por posse de estupefacientes, um por roubo à pessoa na via pública, um por furto de um ciclomotor e outro por furto em estabelecimento comercial, através de arrombamento do local de onde subtraiu um televisor", precisou a mesma fonte policial.

Os detidos foram apresentados ao Tribunal, tendo sido aplicado a medida de coação de prisão preventiva ao indivíduo detido por furto em estabelecimento comercial.

Há várias semanas que a criminalidade e o sentimento de insegurança tem afetado o país, sobretudo a Praia e Mindelo, na ilha de São Vicente, as duas maiores cidades do arquipélago, além de assaltos constantes a pessoas e estabelecimentos comerciais, levando a polícia a realizar várias operações especiais de prevenção criminal.

RIPE // PJA

Lusa/Fim