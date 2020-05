Em comunicado, a Polícia Nacional de Cabo Verde adiantou que o crime ocorreu por volta das 22:00 de domingo, quando os dois suspeitos teriam disparado mortalmente contra outro homem, e residente na mesma localidade.

A autoridade policial cabo-verdiana referiu que o móbil do crime poderá estar relacionado com uma "disputa de namorada entre um dos suspeitos e a vítima", um ex-presidiário e amigo de um dos autores do disparo moral.

O crime, prosseguiu a PN, terá acontecido quando a vítima foi abordada pelos dois irmãos nos arredores da placa desportiva de Safende, que depois de uma troca de palavras dispararem contra o outro homem.

De seguida, os suspeitos puseram-se em fuga e atiraram uma das armas num quintal de uma casa no mesmo bairro, que foram recuperados minutos depois.

Depois pela Polícia Nacional, os supostos autores do crime, sem ficha criminal, vão ser presentes ao tribunal para primeiro interrogatório e conhecer as medidas de coação.

RIPE // PJA

Lusa/Fim