Polícia convoca Segurança Presidencial por impedir detenção de ex-presidente sul-coreano

A polícia sul-coreana chamou o chefe do Serviço de Segurança Presidencial acusado de ter impedido a detenção, na sexta-feira, do antigo presidente do país, Yoon Suk Yeol, que recentemente tentou impor a lei marcial no país.