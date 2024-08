"A polícia mobilizou um grande número de forças para a cidade velha de Solingen, incluindo forças especiais. As vítimas e as testemunhas estão atualmente a ser interrogadas", declarou a polícia do estado da Renânia do Norte-Vestefália (NRW, na sigla alemã) em comunicado.

A polícia pediu à população que forneça pistas ou imagens do momento do ataque, através de um 'website' criado para o efeito.

Além disso, apelou aos residentes para que evitem a zona antiga da cidade e permaneçam em casa.

"O agressor esfaqueou pessoas ao acaso. É por isso que estamos a assumir que se trata de um atentado", disse o porta-voz da polícia da cidade de Wuppertal, Sascha Kresta, afirmando que, de acordo com as informações que tem, o atacante tentou deliberadamente ferir as vítimas na zona do pescoço.

"Neste momento, há três vítimas que foram feridas de forma letal e cinco feridos graves, bem como pessoas em estado de choque", disse Kresta aos jornalistas.

O ministro do Interior da NRW, Herbert Reul, visitou o local e disse que provavelmente o agressor agiu sozinho.

De momento, não há "indícios sólidos", reconheceu, notando que a polícia está a trabalhar contra o tempo para localizar o agressor.

"A questão agora é como apanhar o agressor. Alguém atacou arbitrariamente pessoas do nada e matou-as sem que tenhamos qualquer ideia do motivo", apontou Reul.

O ataque ocorreu por volta das 22:00 de sexta-feira (21:00 em Lisboa), durante uma festa ao ar livre no centro de Solingen, por ocasião do 650.º aniversário da fundação da cidade alemã.

