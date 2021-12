O corpo de bombeiros da maior cidade do oeste do Japão disse que 28 pessoas ficaram feridas no incêndio, acrescentando que recebeu o alerta do fogo por volta das 10:20 locais (01:20 em Lisboa).

A polícia informou que 17 homens e 10 mulheres, que foram resgatados do andar onde ficava a clínica psiquiátrica, não apresentavam sinais de vida, sendo que deste total de 27 pessoas, 14 homens e 10 mulheres, que deverão ter idades compreendidas entre os 20 e 60 anos, foram já declarados como mortos.

A polícia afirmou que, com base em informações fornecidas por testemunhas, um homem, na casa dos 50 ou 60 anos, terá colocado um saco de papel com um líquido perto de um aquecedor na área da receção da clínica, tendo depois dado um pontapé para derramar o líquido e ateado o fogo.

A polícia está a investigar se o homem descrito pelas testemunhas está entre as vítimas do incêndio.

Este pode ser um dos piores incêndios no Japão ao nível de vítimas, depois de, em 2019, 36 pessoas terem morrido num estúdio de animação de Kyoto (oeste) num fogo que também foi provocado de forma intencional.

Em 2001, um outro incêndio num prédio com vários andares, no bairro de Kabukicho, em Tóquio, matou 44 pessoas.

A polícia de Osaka avançou não ter ainda nenhuma prova de deficiência no sistema de proteção contra incêndios do edifício e adiantou que foi realizada uma inspeção de segurança em março de 2019.

O edifício não tinha extintores de incêndio, mas, segundo a polícia, a sua instalação não era obrigatória, tendo em conta o número de andares e o tamanho do prédio.

O incêndio de hoje é o mais recente de uma série de incidentes violentos registados este ano no Japão, um país que tem uma das taxas de homicídio 'per capita' mais baixas do mundo.

Em 08 de novembro, um homem de 69 anos causou um incêndio no vagão de um comboio de alta velocidade, que circulava no sul do país, incidente do qual não resultaram feridos.

Dias antes, em 31 de outubro, na noite de 'Halloween' e das eleições gerais no Japão, um homem de 24 anos, vestido como a personagem 'Joker', espalhou o pânico ao atear fogo dentro de um comboio de Tóquio e atacar várias pessoas com uma faca, causando 17 feridos.

PMC // SCA

Lusa/Fim