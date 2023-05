"O incidente está a ser tratado por oficiais locais em Westminster e, neste momento, não está a ser tratado como relacionado com o terrorismo", disse a Polícia Metropolitana de Londres em comunicado.

Apesar de o trânsito ter sido retomado nas ruas adjacentes, segundo a EFE, mantém-se um cordão policial à volta dos portões que dão acesso ao número 10 da Downing Street, onde reside o primeiro-ministro Rishi Sunak.

O carro colidiu, sem causar feridos, por volta das 16h20 locais, contra a cerca de Downing Street, tendo sido detido um homem no local por "danos criminais" e "condução perigosa".

A rede BBC transmitiu imagens do carro, no momento em que atravessa a rua no sentido Downing Street, circulando a baixa velocidade que se torna ainda mais reduzida antes de embater no portão.

O portão da Downing Street é fechado ao público não autorizado e guardado por polícias armados, que realizam verificações de segurança semelhantes ás de aeroporto para quem tem permissão para entrar.

