A ação, chamada Operação Bota Fora, cumpre 14 mandados de prisão temporária e 18 de busca e apreensão contra traficantes de droga que atuavam no maior aeroporto do Brasil.

Em comunicado, a autoridade policial referiu que os mandados são relativos a três investigações acerca de grupos que enviavam cocaína para o exterior do país.

A droga era enviada para a Europa e África através de "malas irregularmente despachadas, ou através do setor de cargas do aeroporto", lê-se no comunicado da Polícia Federal brasileira.

Os investigadores também informaram que a quantidade de droga enviada pelos grupos investigados apreendida no Brasil e no exterior soma quase 700 quilos de cocaína, sendo que os países de destino da droga eram Alemanha (578 quilos), Portugal (77 quilos) e Etiópia (37 quilos).

Parte dos suspeitos são considerados líderes do tráfico na região de Guarulhos, cidade localizada na grande São Paulo, tendo sido identificados, e os suspeitos criavam grupos na aplicação WhatsApp para organizar o envio da droga.

CYR // VM

Lusa/Fim