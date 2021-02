A apreensão foi destacada pelo Presidente do país, Jair Bolsonaro, que nas redes sociais deu os parabéns aos responsáveis pela operação, que descreveu como a "maior apreensão de drogas" da história da Polícia Rodoviária Federal.

Apesar de ser a maior apreensão de marijuana realizada até ao momento pela Polícia Rodoviária Federal do Brasil, a maior apreensão de drogas da história do país foi registada pela Polícia Militar do estado do Mato Grosso do Sul em agosto de 2020, quando as autoridades apreenderam 33,3 toneladas de drogas.

A operação realizada na última segunda-feira ocorreu no quilómetro 295 da rodovia federal BR-267, na jurisdição de Rio Brilhante, município de Mato Grosso do Sul, estado brasileiro que faz fronteira com o Paraguai e a Bolívia, que se tornou a principal porta de entrada de droga no Brasil.

Segundo a Polícia Rodoviária, os 29.270 quilos de marijuana encontrados estavam escondidos sob um carregamento de milho que o motorista do camião intercetado alegou que levaria para o estado de São Paulo.

Apesar de o motorista ter apresentado o respetivo recibo da carga de milho, os agentes da polícia decidiram fiscalizar o camião por terem recebido informações sobre a sua possível utilização no transporte de droga.

O veículo foi levado para uma fábrica de cereais com estrutura para descarga e após a retirada do milho foi possível descobrir a marijuana.

O motorista, de 40 anos e sem antecedentes criminais, disse que pela entrega da carga no estado de São Paulo receberia como pagamento o veículo utilizado para o transporte.

De acordo com o Ministério da Justiça, as apreensões de marijuana no ano passado atingiram recordes porque as estradas em Mato Grosso do Sul estarem mais vazias devido à pandemia, que causou restrições na fronteira entre os dois países.

