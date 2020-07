Polícia angolana deteve 117 cidadãos este ano envolvidos no roubo de gado no Cunene

A polícia angolana deteve 117 cidadãos, no primeiro semestre deste ano, presumíveis autores do roubo e furto de gado, na província do Cunene, que este ano já registou 111 crimes deste tipo, informaram as autoridades locais.