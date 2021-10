Segundo o informe do comando provincial de Luanda da Polícia Nacional sobre a situação de segurança pública no último fim de semana, o grupo era ainda integrado por outros menores de 16 e 17 anos e um adulto de 37 anos, que atuavam no distrito urbano do Zango, município de Viana.

Durante o fim de semana, a polícia deteve 113 cidadãos, presumíveis autores de diversos crimes, apreendeu 12 armas de fogo, das quais nove do tipo metralhadora AKM e três pistolas.

No mesmo período, a polícia registou quatro mortos e 19 feridos, de um total de 11 acidentes de viação, que resultaram em danos materiais avaliados em mais de cinco milhões de kwanzas (7.139 euros), apreendeu duas viaturas e 93 motorizadas, bem como sancionou com multas 279 condutores, por diversas infrações ao Código de Estrada.

A polícia deteve também 61 cidadãos automobilistas, com idades entre 23 e 61 anos, por condução sob efeito de álcool, que deverão ser presentes a tribunal nas próximas horas.

NME // JH

Lusa/Fim