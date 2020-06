Poeta e ensaísta canadiana Anne Carson vence Prémio Princesa das Astúrias para as Letras

A poeta e ensaísta canadiana Anne Carson foi distinguida hoje, em Oviedo, Espanha, com o Prémio Princesa das Astúrias para as Letras 2020, tendo o júri considerado a autora um dos "mais destacados escritores do presente".