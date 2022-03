Segundo informa hoje a página oficial do IPMA na internet, a concentração de poeiras prevista "pode ser caracterizada como um episódio normal, com intensidade semelhante aos que ocorrem com alguma frequência sobre os céus da Península Ibérica".

O IPMA refere que o fenómeno será mais notório entre o final do dia de hoje e o início de sábado, mas a chuva irá "ajudar a reduzir a concentração de poeiras junto à superfície", tornando-a "pouco visível em diversas zonas do país".

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a situação "é promovida pela circulação em altitude", em que há "um fluxo do norte de África originado por uma depressão localizada a sudoeste do território do continente".

No sábado, as poeiras dissipar-se-ão, uma vez que "a depressão irá deslocar-se progressivamente para leste, levando à alteração do padrão de circulação".

