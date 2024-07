Do lado do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, no poder), as ações em Caracas vão partir das localidades de Petare e Cátia (leste e centro-oeste) até ao palácio presidencial de Miraflores (centro).

Mais de 20.000 motorizados vão participar em ações que vão decorrer em simultâneo em 79 cidades venezuelanas, de acordo com os organizadores.

Por outro lado, a líder opositora Maria Corina Machado anunciou que o substituto, o candidato da Mesa de Unidade Democrática Edmundo González Urrutia, vai realizar uma "Grande Caravana com Venezuela" a partir da localidade de Chacaíto (centro-leste) até El Marqués, no município de Sucre, na zona leste de Caracas.

Além dos favoritos, Nicolás Maduro e Edmundo González Urrutia, nas presidenciais venezuelanas participam ainda outros oito candidatos: Daniel Ceballos, Luís Martínez, António Ecarri, Benjamin Rausseo, Enrique Márquez, José Brito, Javier Bertucci e Claudio Fermín, dos partidos Voluntad Popular, Acción Democrática, Alianza del Lápiz, Confederación Nacional Democrática - Conde, Centrados en la gente, Primero Justicia, El Cambio e Soluciones para Venezuela, respetivamente.

Ao finalizar os 21 dias de campanha eleitoral, a 25 de julho, os dois principais candidatos vão realizar novas ações em Caracas. O PSUV vai encerrar com um discurso de Nicolás Maduro, transmitido pelas televisões venezuelanas, enquanto o opositor Edmundo González Urrutia fará o encerramento de campanha através das redes sociais.

Mais de 21 milhões de eleitores são chamados a escolher o próximo Presidente venezuelano, que vai governar o país durante seis anos (2025-2031), depois da posse em janeiro.

FPG // EJ

Lusa/Fim