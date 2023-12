"Podem criar instabilidade na vida política, podem criar instabilidade na Assembleia da República, podem-nos derrubar pela segunda vez, mas há uma coisa que os portugueses sabem: é quem garante e garantiu estabilidade no dia-a-dia da sua vida, foi mesmo o PS. E é com o PS, e só com o PS, que podem contar para terem estabilidade na sua vida", declarou Costa.

O também primeiro-ministro discursava no jantar de Natal do PS, em Lisboa, no qual está sentado ao lado do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e do presidente do Grupo Parlamentar socialista, Eurico Brilhante Dias, estando na mesma mesa que o novo secretário-geral socialista, Pedro Nuno Santos.

No início do seu discurso, Costa quis fazer "uma grande saudação" a Pedro Nuno Santos, que mereceu o aplauso da plateia, desejando-lhe "as maiores felicidades e os maiores sucessos".

"É para mim uma grande honra ser o último da terceira geração a passar o testemunho ao primeiro da quarta geração de líderes do PS, um partido que celebra 50 anos de continuidade, continuidade daquilo que é perene, mas sempre ajustado aos desafios do tempo presente", frisou.

Para António Costa, "essa foi uma grande marca sempre do PS", um partido "do seu tempo, respondendo aos desafios que naquela altura se colocavam".

"É assim, foi assim e vai continuar a ser assim. E, por isso, meu caro Pedro Nuno, tenho a certeza de que, tal como aconteceu nos últimos 50 anos, todo o partido está unido, mobilizado, empenhado para irmos para a luta e vencermos as próximas eleições do dia 10 de março", assegurou.

