A 17.ª edição do LEFFEST -- Lisboa Film Festival, hoje anunciada em conferência de imprensa, vai acontecer de 10 a 19 de novembro, em seis espaços de Lisboa, entre os quais o Cinema Nimas, o Teatro Tivoli, o Cineteatro Turim e a Academia de Ciências.

Da programação anunciada hoje pelo diretor do festival, Paulo Branco, destacam-se vários filmes que passaram pelos principais festivais de cinema europeus, alguns dos quais premiados.

Além de "Pobres criaturas", Leão de Ouro no Festival de Veneza, destacam-se na seleção oficial "The green border", da realizadora polaca Agnieszka Holland, "O corno do centeio", produção luso-espanhola de Jaione Camborda premiada em San Sebástian, "Priscilla", de Sofia Coppola, e "Evil does not exist", de Ryûsuke Hamaguchi.

Entre os convidados anunciados para a 17.ª edição estão os cineastas Victor Erice, Ryûsuke Hamaguchi, Leos Carax, Nuri Bilge Ceylan, Cédric Kahn e Jaione Camborda.

Destaque ainda para o realizador português Pedro Costa, com uma programação intitulada "Os quartos do cineasta Pedro Costa", que inclui a apresentação de um livro do filósofo e ensaísta Jacques Ranciére e exibição da curta-metragem "As filhas do fogo".

O júri, presidido pelo realizador Elia Suleiman, inclui a atriz e realizadora Fanny Ardant, o realizador e fotógrafo Khalik Allah, o escritor Giorgi Gospodinov, o músico e compositor Nitin Sawhney, a escritora Rachel Kushner e a artista plástica Adriana Molder.

