"O Ministério das Finanças apresentou um calendário, que será apresentado na segunda-feira aos novos membros do Governo, para que possam ver o plano, de em setembro levar o Orçamento de 2020 ao parlamento", disse Taur Matan Ruak aos jornalistas.

"A lei define que até 15 de outubro o Orçamento de 2021 tem que ser apresentado ao parlamento", referiu ainda.

Recordando que o país está em duodécimos desde 01 de janeiro, Taur Matan Ruak disse que os valores de execução normais -- que ronda os 100 milhões de dólares mensais (cerca de 88 milhões de euros) -- não estão a ser alcançados devido à pandemia da covid-19.

"No estado de emergência a capacidade de execução foi mais reduzida, mas agora com o Governo completo esperamos que aumente, elevando a execução do orçamento duodecimal que se deverá prolongar, possivelmente até outubro, até à aprovação do orçamento de 2020", explicou.

Taur Matan Ruak falava aos jornalistas depois do seu encontro semanal com o Presidente da República, em que discutiram, entre outras questões, a tomada de posse de 19 novos membros do executivo na quarta-feira, completando assim o elenco do Governo.

"Estou contente porque finalmente tenho a equipa completa, quase dois anos depois (...) espero que a equipa trabalhe e se esforce a bem dos cidadãos, para que a máquina do estado responda à situação de saúde, à economia e aos problemas sociais", frisou.

ASP // SB

Lusa/Fim